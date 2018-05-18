Вашингтон, 18 мая, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Узбекистан подписал пятилетний план военного сотрудничества с США, заявил министр обороны штатов Джеймс Мэттис на встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщили 17 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

U.S. Department of State Встреча Узбекистана и США

Глава Узбекистана посетил Пентагон. В рамках встречи Мэттис отметил, что республика является важным геостратегическим государством в Средней Азии. Министр также высоко оценил усилия Узбекистана по улучшению ситуации в Афганистане. Мирзиёев также посетил Капитолий, где встретился с конгрессменами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в ходе пресс-конференции представитель Белого дома заявил, что пятилетний план военного сотрудничества между США и Узбекистаном не предполагает восстановления присутствия американских сил в республике.