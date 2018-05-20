Москва, 20 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В московском ГБОУ «Курчатовская школа» для детей с нарушениями слуха срывают набор учеников в первые классы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила родитель одного из учеников Екатерина Николаева. Она отметила, что 101 школа-интернат для детей с нарушением слуха им С.Я. Кривовяза и детский сад на Маршала Катукова после реформы образования стали общеобразовательными и стали принимать только детей района регистрации. На портале mos.ru можно выбрать одну школу или сад из списка района регистрации по основному списку, а затем вторую школу или сад по выбору, по которым открывается дополнительный список в августе. Однако основной список ни школа, ни детский сад не открывают под предлогом отсутствия педагогов.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. 1897

«У нас сложная ситуация. На выпуске два класса. И новые классы администрация не набирает, так как официально на портале mos.ru все учебные заведения предлагаются из списка школ района проживания, и есть дополнительный список школ по выбору. Но, пользуясь этим, администрация не открывает основной список, чтобы не пришлось открыть дополнительный. Дети не могут попасть в школу. Других путей, кроме как запись через личный кабинет, не существует. Отдают в переполненные другие школы. Классы по 13 — 16 человек. А наша школа простаивает, хотя люди хотят прийти. Так же и с садиком», — подчеркнула Николаева.

Она добавила, что ранее родители направили в адрес администрации школы обращение с просьбой дать разъяснение ситуации, сложившейся с приёмом детей в дошкольное отделение «Улыбка» (Маршала Катукова ул., 14, корп. 2) и в первый класс отделения для детей с нарушением слуха (Паршина ул., 39) ГБОУ «Курчатовская школа». Так, родители детей-инвалидов по слуху регистрируются на официальном сайте мэра Москвы, записывают своих детей в данные образовательные учреждения, но получают отказ в приёме на 2018−2019 учебный год под разными предлогами.

«Вот один из примеров. Морозов Алексей (имя изменено) — ребенок-инвалид по слуху. Родители выбрали дошкольное отделение «Улыбка» ГБОУ «Курчатовская школа», так как в этом отделении осуществляется обучение глухих и слабослышащих детей по адаптированной образовательной программе с учётом психо-физических особенностей данной категории детей. После подачи заявки на портале www.mos.ru, родители получили уведомление об отсутствии свободных мест в отделении «Улыбка» ГБОУ «Курчатовская школа» и им было рекомендовано выбрать место для обучения в организациях, которые не специализируются на обучении глухих и слабослышащих детей: ГБОУ Школа №1519, ГБОУ Школа №1560, ГБОУ Школа №1515», — отметила Николаева.

Она сообщила, что, связавшись с заместителем директора по дошкольному образованию, родители получили ответ, что набор в 2018—2019 учебном году в отделении «Улыбка» не осуществляется в связи с отсутствием в штате учреждения сурдопедагога. Николаева утверждает, что данная информация не соответствует действительности, и специалисты в наличии есть. Сурдопедагог, в связи с отсутствием нагрузки в 2017—2018 учебном году на базе отделения «Улыбка», вынуждена работать на должности логопеда в других отделениях ГБОУ. В мае 2018 года другой сурдопедагог выпускает детей старшей группы и готова взять новый набор. Кроме того, в течение года три сурдопедагога направляли вопросы в курчатовскую школу о трудоустройстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что родители и педагоги курчатовской школы опасаются, что здание интерната для детей с нарушениями слуха I и II видов могут забрать из-за предстоящего капитального ремонта, о чём не раз говорило руководство школы. Они отмечали, что от администрации школы поступают принудительные предложения переводить детей на обучение по инклюзивным программам. Кроме того, в детском саду были уволены педагоги и воспитатели нескольких групп.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации ГБОУ «Курчатовская школа», в настоящий момент дети в школе обучаются по адаптированным образовательным программам для глухих и слабослышащих обучающихся. Инклюзии для глухих и слабослышащих в ГБОУ «Курчатовская школа» не реализуется и не планируется.

Иоганн Петер Ханзенклевер. В школе (Иобс — учитель)

Было отмечено, что в летний период 2018 года в корпусе «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» будет произведен текущий ремонт, который завершится к началу нового учебного года. При этом капитальный ремонт ни по одному корпусу не запланирован. Здания корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» находятся в составе ГБОУ «Курчатовская школа», варианты об аренде или передаче зданий корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» не рассматриваются.

По словам Екатерины Николаевой, 20 марта от департамента образования города Москвы был получен ответ на обращение по поводу сроков проведения комплексного капитального ремонта в здании ГБОУ «Курчатовская школа» по адресу: город Москва, ул. Паршина, д.39, стр. 1,2,3,4. Согласно тексту документа, с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM, ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции департамента образования отметила, что заявка от образовательной организации на проведение капитального ремонта в данных строениях была подана в Дирекцию 4 октября 2017 года.

«Заявка от образовательной организации на проведение капитального ремонта в данных строениях подана в Дирекцию 04.10.2017 . Имеющаяся в наличии образовательной организации проектно-сметная документация не получила экспертной оценки ГАУ «Мосгорэкспертиза», с учётом постановления правительства от 12 ноября 2016 года №1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» и постановления правительства от 12 ноября 2016 года №1169 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», — говорится в тексте ответа.

В администрации школы также подчеркнули, что ни одного сокращения или принудительного увольнения в корпусе «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» за текущий учебный год не было. В корпусе «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» на регулярной основе проходят планерки с педагогами и родительские собрания по классам, в том числе с представителями администрации школы.

«Дважды за учебный год в корпусе «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» проводился день открытых дверей с целью набора первоклассников, а также с целью привлечения учащихся разных возрастов в корпус «Школа-интернат для глухих и слабослышащих».

Учащимся корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» предоставляется бесплатная услуга круглосуточного пребывания за счёт дополнительного субсидирования города Москвы, также предоставляется бесплатное питание за счёт дополнительного субсидирования города Москвы, также предоставляется услуга «группа продленного дня», дополнительного финансирования по данной услуге нет, но услуга предоставляется бесплатно. Ни одна льгота, положенная детям-инвалидам, не отменена.

Работа корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» организована с понедельника по пятницу круглосуточно. Изменений в режиме пребывания на 18−19 учебный год не планируется», — говорится в тексте письма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на протяжении полугода в московской школе-интернате 101 для детей с нарушением слуха им. С.Я. Кривовяза идут конфликты между родителями и педагогами, с одной стороны, и руководящим составом — с другой.

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