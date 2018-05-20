Хабаровск, 20 мая, 2018, 15:15 — ИА Регнум. О крючкотворстве Росстата, сообщившего вдруг, что за прошлый год в России на целых 200 000 сократилось число бедных, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иероним Босх. Фокусник

Сомнения вызывает отсутствие информации о том, за счет чего в России стало меньше людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и куда эти люди делись. Умерли они, вышли из «теневой» занятости, отказались вставать на учет по нуждаемости? В соцсетях отреагировали с присущей простым россиянам прямотой, предположив, что или эти люди умерли, или Росстат считал на Рублёвке, или всё еще проще — понижение прожиточного минимума автоматически улучшило статистику по беднякам.

Эксперты были более сдержаны — в выражениях, но не в оценках. Полной ерундой и манипулированием цифрами назвал выводы Росстата член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития при губернаторе Хабаровского края, доцент Хабаровского государственного университета юстиции Олег Белозеров. Эксперт указал на пример Дальнего Востока, где ни увеличилось число высокооплачиваемых рабочих мест, ни снизились цены на продукты, лекарства и услуги ЖКХ.

Об осторожности, которой требует обращение с подобной статистикой, предупреждает политолог Валерий Чудесов:

«Глава государства обозначил сроки снижения бедности в стране — в 2017 году бедняков в РФ было 14%, а к 2024 году поставлена задача снизить их количество до 7%. Бедность, её причины — огромный пласт жизни. Но чиновникам поставлена задача — снижать. Может быть, отсюда и статистика», — поделился мнением эксперт.

Каковы прогнозы развития ситуации, читайте в статье: Росстат сообщил об исчезновении 200000 бедных в России. Куда же они делись?

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