Киев, 18 мая, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане назначен Иван Глебу. Указ президента Украины Петра Порошенко о назначении опубликован 18 мая на сайте главы государства.

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533

В Казахстане не было украинского посла с 2013 года. Его обязанности исполнял временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джыджора. Глебу с 2004 по 2009 год занимал должность посла Украины в Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Астане прошла первая встреча руководителей фискальных органов Казахстана и Украины. Стороны планируют подписать меморандум о взаимодействии, который направлен на расширение сотрудничества в налоговой и таможенной сферах.