Дублин, 18 мая, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Корпорация Apple перевела Ирландии первый транш в размере €1,5 млрд по делу о неуплате налогов, 18 мая передает агентство Reuters.

CafeCredit.com Вереница долгов

Общая сумма штрафа, назначенного Еврокомиссией компании из США, составляет €13 млрд. Он будет выплачиваться постепенно, путем перевода на специально созданный депозит, оперативное управление которым ведется Amundi, BlackRock и Goldman Sachs.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Еврокомиссия заявила о наличии неоправданных налоговых льгот, предоставленных ирландскими властями технологическому гиганту, и вынесла предписание Apple «доплатить» Ирландии €13 млрд. В 2016 и 2017 годах Apple и правительство Ирландии пытались обжаловать решение в суде, но безуспешно.

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