Киев, 20 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Российские банки приняли решение о докапитализации своих «дочек», существующих на Украине. О причинах такого решения пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В 2017-м году такая процедура уже проводилась, в украинские банки было влито около полутора миллиардов долларов, в результате чего РФ вышла на первое месте в списке прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику. На этот раз крупную сумму на дочернюю украинскую структуру направляет «Сбербанк России» — почти $320 млн. Как сообщили в украинском банке, средства пойдут на формирование резервов. В свою очередь ВТБ намерен влить в структуру «ВТБ-Украина» около $100 млн, при этом делая поправку на чисто технический характер, который носит эта операция: физически деньги на Украину не пойдут.

«Докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы украинскому ВТБ головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, ВТБ не предоставляет своему банку в Украине новых дополнительных средств. Любые обратные заявления являются ложными и абсолютно не соответствуют действительности», — сообщает пресс-служба банка.

Комплексные причины докапитализации — отток депозитных средств, невозможность оперативного истребования кредитных средств, растущие требования НБУ к банковскому капиталу. Примечательно, что банки так и не были проданы:

«На сегодняшний день мы не видим потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести эти банки, так как банки очень велики. Международные финансовые институты, учитывая то, что эти банки под международными санкциями, не проявляют какой-то заинтересованности», — говорит по этому поводу зампред НБУ Екатерина Рожкова.

Впрочем, нельзя исключать, что НБУ блокирует возможность сделок.

О других новостях украинского банковского сектора читайте в статье: Депутаты Порошенко собрались национализировать российские банки: обзор

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