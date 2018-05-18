Санта-Фе, США, 18 мая, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В результате стрельбы в школе города Санта-Фе (США, штат Техас) погибли по меньшей мере восемь учеников. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на источники.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

Ранее поступила информация, что в одной из школ американского города Санта-Фе произошел инцидент, связанный со стрельбой.

Правоохранительные органы заблокировали все близлежащие к учебному заведению районы.

Полиции удалось задержать стрелка.