Калуга, 18 мая, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Калуге на пешеходной части Театральной улицы 18 мая открылся традиционный большой праздник хлеба. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, интерес к празднику среди горожан говорит о высокой популярности хлеба и хлебобулочных изделий.

Пресс-служба городской управы Калуги На фестивале хлеба в Калуге

Хлебный фестиваль проводится в областном центре уже третий год. Среди активных участников фестиваля — хлебокомбинаты Калужской области, пекарня «Дорофея», пекарня магазина «Спутник», пекарня ООО «Покров», Булочная № 1, трактир «Русская трапезная» и другие предприятия. Всего свою продукцию на хлебный фестиваль представили порядка 20 производителей.

Разные по цене, но высокие по качеству хлеб, выпечка, мучные и кондитерские изделия местных производителей привлекли внимание калужани гостей города, которые с удовольствием дегустировали их, а затем приобретали к домашнему столу.

Пресс-служба городской управы Калуги На фестивале хлеба в Калуге

По мнению заместителя городского головы, начальника управления экономики и имущественных отношений Алексея Дулишковича, подобные фестивали — «хорошая возможность для местных производителей представить свою продукцию калужанам и, возможно, наладить отношения с предприятиями торговли».

Во время фестиваля проводились мастер-классы, выставки-продажи хлебобулочных изделий от калужских производителей. С концертными номерами выступила одна из детских творческих студий. Победитель конкурса на лучшие стихи о хлебе получил специальный каравай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые фестиваль прошёл в областной столице в 2016 году. Тогда праздник собрал всего девять участников.