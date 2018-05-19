Москва, 19 мая, 2018, 18:10 — ИА Регнум. 13 амбициозных нацпроектов Владимира Путина, в случае своего успешного исполнения, выведут Россию на качественно лучшие позиции во внутреннем положении дел. Почему вызывает сомнение способность исполнителей найти правильный путь для реализации этих идей, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Билибин. Баба-яга (фрагмент)

Деньги, необходимые для реализации планов по каждому из указанных Путиным направлений, составляют немалую сумму, не менее 150 млрд руб. на каждое. Брать же их, судя по происходящему, намереваются из карманов населения, выискивая прибыль там, где ее, казалось бы, искать просто неприлично для правительства серьезно настроенной державы. Например, в повышении цен. Или того хуже — извлекая необходимые запасы из денег, запланированных для выплаты пенсий.

Повышение пенсионного возраста, становящееся все более горячей темой для обсуждения, как бы не учитывает, что приближение к европейским реалиям не сопровождается в России улучшением безопасности и условий труда, во всяком случае эти два фактора существенно отстают от желаемого. А значит и сравнивать европейского пенсионера с российским совершенно некорректно — ни по уровню материального обеспечения, ни по уровню здоровья. Стоит ли осуществлять действительно необходимый мощный рывок за счет наименее защищенных слоев населения и способно ли нынешнее правительство РФ изыскать альтернативный способ решения этой задачи?

Читайте статью Повышение пенсионного возраста в России: старикам тут не место и другие публикации Платона Беседина о российской политике.