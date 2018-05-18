Ташкент, 18 мая, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В Узбекистане 51 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности за несвоевременное, неполное и некачественное исполнения решений и поручение президента, сообщает 18 мая «Подробно.uz» со ссылкой на управление по надзору за исполнением решений главы государства.

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В ведомстве отметили, что были приняты меры по повышению ответственности должностных лиц за исполнение решений и поручений президента республики. За грубые нарушения возбуждено три уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил провести прокурорскую проверку по известным фактам «очковтирательства и показухи».