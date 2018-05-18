Тверь, 18 мая, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Торжественное собрание в честь 300-летия образования Российской полиции состоялось в Твери 18 мая. Сотрудников и ветеранов ведомства поздравили губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, начальник управления министерства внутренних дел РФ по Тверской области Владимир Андреев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Игорь Руденя вручил тверским полицейским награды в честь 300-летия образования ведомства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Работа полиции вносит важный вклад в формирование условий для развития нашего региона. Мы вместе ведём работу по таким важным направлениям, как борьба с коррупцией, регулирование миграционных потоков, обеспечение законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, противодействие терроризму и экстремизму, сокращение подростковой преступности», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, в 2017 года на реализацию государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности в Тверской области» был направлен почти 1 млрд рублей. Полиция получила новые автомобили, спецоборудование, технические средства по обеспечению безопасности развернуты на дорогах и в общественных местах и, по заверению главы региона, работа будет продолжена.

«Полиция является неотъемлемой частью нашего государства. Путь, который она прошла, показывает, что органы правопорядка всегда занимали значительное место в развитии России и все ее успехи и неудачи были тесно связаны с судьбоносными событиями исторического пути страны», — подчеркнул руководитель ведомства Владимир Андреев.

Игорь Руденя поблагодарил сотрудников ведомства за честное исполнение служебного долга, важный вклад в обеспечение стабильности на территории Верхневолжья. Отдельные слова признательности были адресованы ветеранам, семьям сотрудников, тепло и забота которых создает полицейским надежный тыл.