Москва, 19 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Российская Государственная дума, единогласно проголосовавшая за принятие закона о противостоянии зарубежным санкциям. Это единодушие можно считать весьма обнадеживающим сигналом, показывающим готовность России бороться за свой статус в мире и улучшать положение внутри страны. О том, как различные комитеты Госдумы видят необходимые стратегические направления противостояния санкциям в своих секторах ответственности, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Закон принят во втором чтении, но у комитетов Госдумы оказались мнения, связанные с их деятельностью на международном поле, к которым стоит присмотреться внимательнее. Показателен пример комитета Госдумы по энергетике, который хотел бы исключить из действия закона области международного взаимодействия с участием России, в которых наличествует жесткая борьба за высокоприбыльные рынки. Таковой является, например, сфера атомной энергетики, в которой Россия участвует в нескольких международных проектах и где отступление означало бы неоправданный подарок конкурентам. А вот комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям хотел бы расширить полномочия в своей сфере, надеясь на дополнительные успехи в деле вытеснения недобросовестных участников с поля организации тендеров на приобретение имущества должников.

Эти и другие поправки должны сделать будущий закон более приближенным к потребностям современной России, а второй закон, предполагающий ответственность для тех, кто попытается нарушить первый, станет дополнительным условием успешного противостояния международным санкциям. А успешное противостояние даст когда-нибудь возможность и для оздоровления международных отношений. Когда развеются иллюзии о возможности успешного давления на Россию у наших «западных партнеров».

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