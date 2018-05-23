Сеул, 12 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Комитет по лекарственным препаратам для людей Европейского агентства по лекарственным средствам одобрил препарат Rekirona для лечения COVID-19 у пациентов старше 18 лет, разработанный южнокорейской компанией Celltrion. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Celltrion Препарат для лечения COVID-19 южнокорейской компании Celltrion

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Ожидается, что Европейская комиссия, которая уполномочена утверждать лекарства для применения в регионе, примет решение по заключению комитета в течение двух месяцев.

В настоящее время компания Celltrion проводит третью фазу клинических испытаний своего препарата в 13 странах на 1315 тяжелобольных пациентах с коронавирусом.

В феврале 2021 года Rekirona получил условное одобрение Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств, став первым отечественным препаратом для лечения COVID-19.

Известно, что правительства Индонезии и Бразилии одобрили применение данного препарата в экстренных случаях.

Как отметили представители компании, Rekirona снижает риск развития тяжёлой формы COVID-19, сокращая время восстановления после болезни.