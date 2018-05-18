Воронеж, 18 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Ситуация с нашествием комаров в Воронежской области находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Об этом говорилось 18 мая на встрече врио губернатора Александра Гусева с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Комар

Как отмечалось, причиной нашествия комаров стал особенно многоводный в этом году паводок — обилие влаги создало благоприятные условия для массового выплода насекомых. Из-за укусов некоторым местным жителям даже потребовалась медицинская помощь, также появлялись сообщения о гибели животных, атакованных комарами.

В период с 18 по 20 мая в районе будут проводиться дополнительные дезинфекционные обработки с последующей оценкой эффективности. Александр Гусев подчеркнул, что со стороны правительства региона будет оказано всё необходимое содействие.

Ситуацией с нашествием комаров в Павловском районе Воронежской области может заняться и МЧС России. Запрос главе ведомства направил депутат фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов.

«Из-за майской жары и половодья реки Дон насекомые в Павловском районе Воронежской области размножаются с невероятной скоростью, становясь агрессивными. От нашествия комаров страдают фермеры, по данным СМИ зафиксировано несколько случаев падежа скота, как считают специалисты, в ближайшие 2 недели ситуация будет только ухудшаться. Хочу обратить внимание, что обработка химикатами и ядами может нанести вред здоровью населения и фермерским угодьям Воронежской области. Прошу принять меры и помочь людям справиться с этой проблемой».