Ярославль, 18 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники регистратур прошли курсы по бесконфликтному поведению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Yarregion.ru Занятие на курсах

Обучение проходило на базе Ярославского медицинского университета, проводили его педагоги кафедры психологии и педагогики. Регистраторам поликлиник рассказали о принципах бесконфликтного общения с пациентами: как построить диалог, как уйти от обострения ситуации, как ответить правильно, чтобы общение принесло удовольствие обеим сторонам.

Всего курс прошли 13 специалистов из Ростовского, Ярославского, Большесельского, Рыбинского районов. Причем с сотрудницами регистратур разобрали даже возрастные особенности пациентов.

«Нас научили правильно общаться с нашими пациентами. Оказывается, это целая наука. Часто к нам приходят пациенты просто поговорить, особенно старшего поколения. Им требуется порой больше общение, чем лечение. А в потоке пациентов надо уметь выслушать и правильно задать вопрос — так, чтобы получить конкретный ответ», — рассказала Галина Иванова из Ростова

На итоговом занятии преподаватели смотрели, как усвоен материал: моделировались самые разные ситуации, из которых сотрудницам регистратур надо было найти достойный выход. а преподаватели смотрели, насколько их ученики освоили новый материал.

Теперь полученные знания регистраторам предстоит применить на практике.