Москва, 18 мая, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Давление на ЕС по проблеме закупок российского газа США будут наращивать, используя как политические рычаги, так и экономические посулы, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Цели, которые преследуют США, добиваясь от стран — членов Европейского союза, и в первую очередь Германии, отказа от проекта газопровода «Северный поток — 2», гораздо шире, чем просто увеличение продаж собственного американского сжиженного газа, как это представляется министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру. Понятно, что накануне встречи Ангелы Меркель с Владимиром Путиным Берлину хотелось бы и в общеевропейском контексте, и в контексте отношений с США свести вопрос о «Северном потоке — 2» сугубо к его экономической составляющей, но сделать это не удастся.

На первом месте в этом вопросе для Вашингтона стоит цель создания дополнительно вектора внешнеполитического давления на нашу страну. Американцы понимают, что экономика — это весьма прочная основа российской политики на европейском направлении, и будут последовательно стараться её подрывать. Присутствует в их стратегии и задача создания российскому государству внутренних сложностей: удастся заставить европейцев отказаться от дополнительных закупок российского газа, российский бюджет, во всяком случае на некоторое время, лишится дополнительных средств на развитие.

Другая цель — поддержка Украины в её нынешнем виде как важного для Вашингтона инструмента проведения антироссийской политики. Для выживания режима Порошенко, как и любого другого антироссийского режима на Украине, нужны деньги, а потери украинской экономики от обострения отношений с нашей страной и так весьма существенны. Пытаясь сохранить привязку России к экспортному маршруту через Украину, Вашингтон хотел бы как можно дольше сохранять положение, когда деньги в карман антироссийской украинской власти поступают из России.

По вопросу об осуществлении проекта «Северный поток — 2» американцам удалось спровоцировать трения в самом Европейском союзе. Так, на днях еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выступила с критикой «Северного потока — 2» как противоречащего интересам европейской безопасности с точки зрения существующей стратегии диверсификации источников получения энергоносителей.

В последние месяцы звучали и другие заявления европейских деятелей подобного рода. Вместе с тем диверсификация диверсификацией, но предлагать среднему европейцу больше платить за газ только потому, что в Вашингтоне и в отдельных европейских столицах хотят «обезопаситься» от России, значит, нести повышенные внутриполитические риски.

Всё говорит за то, что давление на ЕС по проблеме закупок российского газа США будут наращивать, используя как политические рычаги, так и экономические посулы. «Северный поток — 2» уже стал в отношениях ЕС и США элементом «большого торга», и остаться в оппозиции американцам одновременно по двум проблемам стратегического характера — России и Ирану — европейцы вряд ли решатся.

Если в итоге выбор ЕС будет не в пользу «Северного потока — 2», ничего страшного, на мой взгляд, не произойдёт. Проектом наверняка предусмотрены компенсации в случае отказа европейских партнёров от достигнутых договорённостей. Кроме того, российские компании при поддержке государства уже не первый год активно занимаются диверсификацией направлений торговли нашим сырьём. Другими словами, транзит газа через Украину в любом случае будет сведён на нет.

Если же говорить о долгосрочных интересах России, то другого пути, как ограничить рост вывоза необработанных полезных ископаемых и реально заняться изменением структуры отечественного экспорта, просто не существует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США всеми силами пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2», так как видят в этом проекте угрозу своим национальным интересам и опасность сближения России с Евросоюзом.

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Президент США Дональд Трамп уже потребовал от канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока — 2», а в обмен он обещал подумать о начале переговоров по новому торговому соглашению между ЕС и США.