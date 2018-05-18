Пореч, Хорватия, 19 августа, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» провёл первый товарищеский матч на сборе в Хорватии. Подопечные Амброса Мартина уступили местной «Подравке» со счётом 25:29. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«У нас в этом матче ничего не получилось, не выполнили ни одной задачи тренера. Должны были бежать и забить как можно больше мячей. Думаю, это связано с усталостью — мы находимся под нагрузками. С «Кримом» нужно играть только на победу — не важно, как мы себя чувствуем», — поделилась левая крайняя ростовской команды Полина Кузнецова.

Следующий товарищеский матч ростовчанки проведут 22 августа. В Любляне команда с берегов Дона проведет товарищеский матч с «Кримом» (Словения).

Напомним, ранее стало известно, с кем из соперниц сыграют ростовчанки в рамках группового этапа Лиги чемпионов.