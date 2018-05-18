Ярославль, 18 мая, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Рядом с поселком Дубки Ярославского района Ярославской области на земельном массиве площадью более 7 га кто-то устроил складирование куриного помета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ярославской области. Инспекторы обнаружили, что к месту незаконного складирования наезжена дорога. Высота куч помета достигала 1,3 метра. В отдельных кучах — перья птиц, яичная скорлупа. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Ярославской области Татьяна Борисова, подстилающий материал — солома, торф и прочее — отсутствуют.

Россельхознадзор Место складирования помета

В принципе, помет можно размещать на землях сельхозназначения, но он должен быть со всех сторон окружен канавой и земляным валом. Этого сделано не было.

На месте размещения — стойкий резкий запах куриного помета. Отобраны образцы почвы для определения возможного загрязнения почвы нитратами, тяжелыми металлами, бактериями группы кишечных палочек.

В настоящее время ведется работа по установлению собственников земельных участков для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в части захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства.

В том районе расположена птицефабрика ООО «Север».