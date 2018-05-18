Москва, 18 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Указы о назначениях членов нового правительства Российской Федерации будут подписаны в пятницу, 18 мая. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в резиденции главы государства Бочаров Ручей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что поддерживает всех кандидатов на должности вице-премьеров и министров, которые предложил глава правительства РФ.

«Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы, — сказал Путин. — Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении».

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил список кандидатур в новое правительство президенту РФ Владимиру Путину.

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