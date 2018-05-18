Мединский останется министром культуры в новом правительстве
Москва, 18 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Мединского на пост министра культуры. Список был представлен президенту РФ Владимиру Путину 18 мая.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мединский
Глава государства одобрил предложенные кандидатуры и пообещал подписать все указы о назначении 18 мая.
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Владимир Мединский возглавляет Министерство культуры с мая 2012 года.