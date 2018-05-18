Москва, 18 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Мединского на пост министра культуры. Список был представлен президенту РФ Владимиру Путину 18 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

Глава государства одобрил предложенные кандидатуры и пообещал подписать все указы о назначении 18 мая.

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Владимир Мединский возглавляет Министерство культуры с мая 2012 года.