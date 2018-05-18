Сараево, 18 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Боснии развернули конвой с 270 беженцами, направляющийся в Хорватию, и вернули его обратно в Сараево, сообщает 18 мая Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Мигранты из Сирии, Ирака, Турции, Алжира и Афганистана пытались проникнуть на территорию Хорватии, чтобы дальше раствориться в государствах Европейского союза.

Напомним, Босния является одним из промежуточных государства на пути с Ближнего Востока в Евросоюз. Несмотря на то, что в 2015 году Турция и Брюссель подписали соглашение, в соответствии с которым Анкара закрывает границу для беженцев в ЕС, многочисленные мигранты тем не менее все равно находят способы проникновения на территорию содружества.