Ярославль, 18 мая, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В Ярославле в отделениях Сбербанка отказывались принимать платежи и требовали оформить пластиковые карты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия», председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Сбербанк

Во время приема к Артуру Ефремову обратилась жительница Фрунзенского района Антонина Еремычева и пожаловалась на действия банка.

«Возмущение вызывает ситуация в некоторых отделениях Сбербанка, где посреди белого дня специалисты прекращают прием платежей за коммунальные услуги и просят людей, стоящих в очереди, оформить карты, чтобы они смогли заплатить за ЖКХ. С такой проблемой ко мне обратилась Антонина Алексеевна Еремычева. Так как физические возможности у нее в силу возраста и здоровья ограничены, второй раз идти платить за ЖКХ женщине уже проблематично», — сообщил Артур Ефремов.

Жители Дзержинского района сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что им в отделении Сбербанка рассказали о каком-то техническом сбое, который не позволит осуществлять платежи за ЖКХ в ближайшие два месяца, и тоже просили оформить карты. Пенсионеры, которые в силу преклонного возраста не умеют пользоваться терминалами оплаты и вряд ли смогут их освоить, были возмущены.

«Изменения в порядке приема платежей не планируются. Каких-либо системных сбоев, которые могли бы существенно повлиять на прием платежей наличными, не зафиксировано. Выбор способа оплаты в любой ситуации остается за клиентом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела маркетинга и коммуникаций Ярославского отделения ПАО Сбербанк Ольга Мокрова.

В Сбербанке сообщили, что по фактам, изложенным в посте председателя муниципалитета Ярославля Артура Ефремова в социальной сети Фейсбук, ярославским отделением ПАО Сбербанк банком будет проведена всесторонняя проверка, в том числе оценено качество предоставленных консультаций и оказанных услуг, и приняты соответствующие меры.

Депутат муниципалитета Евгений Мясников сообщил, что он подготовил запрос в прокуратуру по этому поводу