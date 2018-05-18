Москва, 18 мая, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев может стать министром строительства и ЖКХ Российской Федерации. Соответствующее предложение президенту России Владимиру Путину сделал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава государства одобрил предложение Медведева. Указ будет подписан в ближайшее время.

Отметим, некоторые эксперты ожидали, что Якушев станет федеральным министром. Поэтому для региона такая новость вряд ли станет неожиданностью. Тем более что ранее Якушева уже прочили в федеральные министры. Его кандидатура была среди прочих на пост министра экономического развития, который с 24 июня 2013 по 15 ноября 2016 года занимал Алексей Улюкаев.

Добавим, Владимир Якушев возглавляет Тюменскую область с 24 ноября 2005 года. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

14 сентября 2014 года он победил на выборах губернатора, набрав 87,3% голосов избирателей. Его полномочия истекают в сентябре 2019 года.

Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После этого правительство страны сложило свои полномочия.

Затем Дмитрий Медведев снова был утверждён на пост председателя правительства. Также назначены и вице-премьеры.