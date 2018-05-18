Барнаул, 18 мая, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин обнародовал сегодня, 18 мая, сведения о доходах, расходах, об имуществе за 2017 год. Они свидетельствуют о том, что его декларированный годовой доход составил чуть более 6,9 миллионов рублей, тогда как по итогам 2016 года его доход составлял чуть более 4 миллионов рублей.

Altairegion22.ru Губернатор Алтайского края Александр Карлин

Основную часть дохода глава региона получил по основному месту работы и от пенсионных начислений. В его собственности находятся два гаражных бокса, квартира площадью 157,6 квадратных метров и гостиничный номер (196,3 кв. м).

Супруга главы края в прошлом году получила доход в 203 тыс. рублей. Это значительно ниже, чем годом ранее: по итогам 2016 года она задекларировала доход в 4 млн 271 тысячу рублей. Основную часть её дохода составили пенсионные начисления. Что касается недвижимости, то супруга губернатора обладает двумя земельными участками, думая жилыми домами площадью 560,1 кв. м. и 52,7 кв.м., двумя квартирами (139,7 кв. м. и 112,1 кв.м.), машиной и двумя машино местами.

Напомним, за 2017 год потяжелели карманы многих сибирских губернаторов. Самым богатым стал красноярский глава Александр Усс, получивший огромное наследство, самым низкооплачиваемым остаётся пока глава республики Алтай Александр Бердников. Если в 2016 году он задекларировал 3,57 млн рублей, то в 2017-м эта цифра упала до 2,6 млн рублей.