Санкт-Петербург, 18 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Министерство юстиции работает над вопросом о регулировании оборота криптовалюты, но не считает ее безналичными деньгами. Об этом сообщил и.о. главы ведомства Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криптовалюта. Биткоин

Криптовалюту Коновалов назвал явным свидетельством того, что множество людей по всей планете желают «жить по-другому», использовать новые, инновационные инструменты для достижения личного успеха и более комфортного существования.

«И это запрос, который, безусловно, нуждается в ответе, в том числе и со стороны правопорядка. С другой стороны, сегодня правопорядки отвечают на эти запросы не очень адекватно, в том числе потому, что технологии развиваются гораздо быстрее, чем правовое регулирование», — сказал чиновник.

Минюст прорабатывал ряд проектов, нормативно-правовых актов, документов, направленных на регулирование оборота криптовалюты.

«Мы анализировали всё довольно тщательно. Пришли к выводу, что криптовалюта не может рассматриваться как безналичные деньги, не может рассматриваться как электронные деньги. И, скорее всего, как бы скучно это ни показалось, вполне подпадает под понятие, которое существует в статье 128 Гражданского кодекса, которое называется «иное имущество». Пока ничего другого придумать не смогли», — заметил Коновалов.

Он подчеркнул, что Минюст не поставил точку в вопросе, и оборот криптовалют при его дальнейшем развитии будет нуждаться в дополнительном регулировании на уровне законов и подзаконных актов.

«При этом (должна быть) обеспечена экономическая, физическая, гуманитарная безопасность тех, кто имеет дело с оборотом криптовалюты. Чтобы это использование не превратилось в строительство новых финансовых пирамид. На это будет направлено наверняка правовое регулирование. Каким оно будет точно, сейчас сказать трудно, честно признаюсь. Но на это будут направлены серьезные усилия, на этом должны быть сосредоточены лучшие юридические умы, разумеется, с учетом иностранного опыта», — подчеркнул Коновалов.