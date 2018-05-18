Москва, 18 мая, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В столице начал свою работу фестиваль «Рыбная неделя» — в нём традиционно принимают участие представители ключевых рыбодобывающих регионов России. Как журналистам заявил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, через данный фестиваль происходит популяризация рыбной отрасли отечественного производства, которая становится всё более востребована среди москвичей. Он отметил, что всего в 2018 году для посетителей мероприятия подготовлено более 100 тонн рыбной продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анниматоры развлекают гостей фестиваля

«Большинство рыбной продукции, которая представлена на московском рынке, равно как и в целом по стране, отечественного производства. Санкции дали хороший толчок тому, что наши рыбодобытчики стали в большем объёме завозить рыбную продукцию в Москву. Москвичи интересуются, приходят в сетевые компании, начинают более плотно вести диалог с рыбопроизводителями, рыбной продукции становится больше в московских магазинах», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк осматривает прилавки фестиваля «Рыбная неделя»

Дарья Антонова ИА REGNUM В первый же день работы фестиваля собралось очень много людей

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс по приготовлению рыбы

Фестиваль «Рыбная неделя» будет проходить в Москве с 17 по 27 мая на семи площадках в центре города, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Впервые он состоялся весной 2015 года и имел большой успех: его посетило 5 млн человек и было продано 300 тонн рыбы. По словам Алексея Немерюка, в 2018 году более 300 ресторанов присоединилось к работе на данном фестивале, который также проходит в сетевых магазинах Москвы. Так, более тысячи предприятий в течение недели будут представлять дополнительные скидки на рыбную продукцию. В крупных сетях можно будет найти разные наименования рыбной продукции со скидками до 40%.

«Посетители смогут найти широкий ассортимент продукции, более 200 разных наименований рыбных продуктов. Они приехали практически из всех рыбодобывающих регионов нашей огромной страны. Представлена широкая культурная программа, участвуют театры, музыкальные коллективы, лауреаты «Золотой маски», а рестораторы подготовили интересное оригинальное меню, будут и мастер-классы», — сообщил Алексей Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Площади революции можно сразу и покушать

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадка на Площади революции

Дарья Антонова ИА REGNUM Рыбные консервы

Помимо гастрономической программы, гости смогут увидеть культурно-развлекательную программу: например, 18 мая в 18.00 на площади Революции начнётся интерактивном спектакль «Рыбы — воздушные змеи на удочке», а в 20.00 здесь откроется музыкальный пятничный вечер. 19 мая в 11 часов утра на Тверской площади состоится танцевальный мастер-класс в стиле ритм-н-блюз и бродвейских мюзиклов. Подробное описание программы можно посмотреть на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Рыбная неделя»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Рыбная неделя»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Рыбная неделя»

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадка фестиваля «Рыбная неделя» на Кузнецком мосту

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение подходов лососёвых видов рыб к берегам Сахалина и Курил вызывает тревогу у жителей островного региона. В частности, большие опасения у экологов и местных жителей вызывает ситуация вокруг уникального памятника природы — заказника «Северный», где, несмотря на решения судов, установлены рыбацкие станы при полном попустительстве надзорных органов.

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