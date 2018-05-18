Сочи, Краснодарский край, 18 мая, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Тема реализации проекта «Северный поток-2» и его оценка властями США будет фигурировать на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в связи с недавними заявлениями Вашингтона ситуация с проектом «Северный поток-2» сейчас «весьма непростая».

«По мнению Вашингтона, это проект не соответствует интересам европейских. Очень любопытная постановка вопроса», — сказал Песков, пояснив, что в повестке переговоров Путина и Меркель эта тема будет активно фигурировать.

Также среди тем переговоров будут актуальные международные и региональные проблемы, в том числе ситуация в Сирии и на Украине. Очевидно, что будет затрагиваться тема паузы в работе «нормандской четверки».

Первая встреча Путина и Меркель после их переизбрания пройдет сначала в узком, а затем в расширенном составе. По итогам переговоров состоится пресс-конференция.