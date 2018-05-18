Краснодар, 18 мая, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель будут обсуждены вопросы, связанные с совместной работой по нескольким крупным международным проектам, в том числе и по «Северному потоку —2». Об этом заявил и. о. пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам официального представителя Кремля, предстоящая встреча Путина и Меркель — «достаточно важный визит».

«Ведется совместная работа над рядом крупных международных проектов, в первую очередь это «Северный поток — 2». Ситуация весьма непростая в свете недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Германия желает договориться с США по новому торговому соглашению, ей следует отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

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