Москва, 18 мая, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Апелляционная жалоба на блокировку Telegram будет рассмотрена в Мосгорсуде 14 июня, сообщил 16 мая представитель суда.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

«Заседание пройдет 14 июня», — цитирует собеседника РИА Новости.

Как пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, компания Telegram оспорила решение суда, в соответствии с которым мессенджер был заблокирован, а Роскомнадзор получил возможность приступить к ограничительным действиям до вступления решения суда в законную силу.

В своей жалобе защита отмечает, что заявление в суд подавалось неуполномоченным лицом, при этом были допущены процессуальные нарушения в порядке рассмотрения заявления и обеспечении принципа состязательности сторон.

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля принял Таганский суд Москвы. Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.

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