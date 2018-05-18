Лос-Анджелес, США, 18 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Вышел трейлер фантастического фильма «Кровоточащая сталь» (Bleeding Steel), главную роль в котором сыграл Джеки Чан, ролик был опубликован 17 мая 2018 года на YouTube-канале Kinoafisha International.

Цитата из трейлера Bleeding Steel (2018) Trailer HD В больнице

Согласно синопсису, Джеки Чан играет роль опытного офицера спецназа, задача которого заключается в том, чтобы защитить одну молодую женщину. Полицейского не оставляет чувство, что он где-то встречал эту женщину раньше.

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Напомним, в роли режиссёра картины выступил китайский кинематографист Чжан Лицзя («Хризантема для зверя»), он же написал сценарий. Джеки Чан ранее заявил, что он, будучи уже немолодым, захотел сняться в фантастическом фильме с трюками, спецэффектами и экшн-сценами. Производством картины занимались компании Village Roadshow Pictures Asia и Heyi Pictures.