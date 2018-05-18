Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Петербуржцы формируют колонны «Бессмертного полка» на площади Александра Невского. Ожидается, что голова колонны выступит по направлению Дворцовой площади в 15:00, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Бессмертный полк

Горожане начали собираться в центре Петербурга уже в 13:30. Они встречаются с близкими, друзьями и просто незнакомцами у ближайших станций метро, узнают друг друга по портретам дедов-фронтовиков, общаются и часто принимаются петь песни военных лет.

Так, платформа на станции «Гостиный двор» оказалась заполнена участниками акции, они грянули хором сначала «День Победы», затем «Катюшу» под аплодисменты других пассажиров. Энтузиазм петербуржцев был встречен криками «Ура!».

Сейчас горожане постепенно выстраиваются на площади Александра Невского и у Суворовского проспекта. Некоторые одеты в советскую солдатскую форму, многие держат букеты гвоздик.

Напомним, организаторы рассчитывают, что в этом году в акции примет участие около 500 тыс. человек. Они пойдут пешком до Дворцовой, впереди на ретро-автомобилях поедут ветераны. На площади их ожидает праздничный концерт, его начало запланировано на 17:00.

Добавим, на время построения и шествия «Бессмертного полка» изменится работа станции метро «Площадь Восстания», а станцию «Маяковская» до 15:30 закроют, поезда будут проезжать ее без остановок.

Кроме того, все прилегающие к Невскому проспекту улицы перекроют тяжелой техникой. Предполагается, что по просьбе ветеранов в этом году из репродукторов на Невском будет звучать музыка.