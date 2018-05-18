Махачкала, 18 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Дагестане вторые сутки горит лес в районе села Арадирих Гумбетовского района. Причиной пожара, как считают в спасательном ведомстве, стало возгорание сухостоя и кустарников, вследствие установившейся в регионе чрезвычайно сухой погоды, сообщили 19 мая в пресс-службе МЧС по региону.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Площадь пожара в настоящее время может приближаться уже к 60 гектарам. Его тушение ведется силами местного населения и представителей добровольного пожарного общества.

«На месте ЧП работают местное население, добровольное пожарное общество, четыре человека и одна единица техники от пожарно-спасательной части №45, восемь человек и две единицы техники от лесопожарного центра», — сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Дагестану.

Стоит отметить, что в последние дни в ряде районов Дагестана установилась сухая погода, в низменных и предгорных районах была объявлена пожароопасность пятого класса. В МЧС предупредили, что такая ситуация будет сохраняться до 17 мая и попросила не разжигать костры и не посещать пожароопасные участки.

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Стоит отметить, что в Дагестане от пожаров пострадали в последние годы несколько сел. Огонь, распространяющийся очень быстро в дагестанских селах из-за террасного расположения домов, а также из-за их плотной застройки и сухих деревянных конструкций, уничтожил сотни домов. В 2016 году во время пожара в селе Мокок в Цунтинском районе сгорели 86 домов. В 2015 году в селе Цехок того же района сгорели шесть домов. В 2014 году в селе Эльбок сгорели 10 домов, а в селе Генух — 24 дома.