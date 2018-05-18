Калуга, 18 мая, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Калуге могут так и не дождаться открытия второй очереди Государственного Музея истории космонавтики. Из-за многочисленных проблем, нарушений и недоделок реальную дату окончания работ не берётся предсказать никто, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Долгоиграющее строительство музея космонавтики в Калуге

В марте 2018 года губернатор Анатолий Артамонов заявил вице-премьеру правительства России Дмитрию Козаку торжественно открыть вторую часть музея уже ко Дню космонавтики 12 апреля 2018 года. Однако эти планы провалились. Строительство этого важного федерального объекта в Калуге ведут с 2013 года, и за пять лет его открытие переносилось неоднократно: графики завершения строительства срывались, менялись подрядные организации. Причём, в соответствии с текущим контрактом, введение в эксплуатацию объекта должно было состояться в марте 2018 года.

В настоящее время монтажно-строительные работы продолжаются, и говорить о сроках их завершения не берется никто. К тому же, как выяснили местные активисты Народного фронта, вызывает вопросы качество уже выполненных работ. Соответствующие факты общественники зафиксировали в ходе проведенного рейда на проблемной стройке стоимостью порядка 475 млн федеральных рублей.

«Отмечены очевидные изъяны на фасадах здания — от него отходят каркасные элементы настолько сильно, что обнажается утеплительный материал. Конструкция кровли в некоторых местах имеет вместо традиционной прямой линии волнообразную, и это далеко не дизайнерская находка, а просто работа, скажем так, спорного качества. На территории строительства музейного комплекса также обнаружена свалка со строительными и бытовыми отходами, встречаются в немалых количествах разбросанные порубочные остатки. Отмечены явные признаки кострищ, свидетельствующие о том, что отходы на стройке сжигают прямо на месте», — заявил член калужского регионального штаба ОНФ Владислав Васильев.

Onf.ru Долгоиграющее строительство музея космонавтики в Калуге

Помимо выявленных недостатков, общественникам также стало известно о неудовлетворительном температурно-влажностном режиме в помещениях комплекса, что может нанести урон дорогостоящему оборудованию, завезенному в конце 2017 года. Некоторые элементы этого оборудования общественники обнаружили брошенными под открытым небом за территорией музейного комплекса в упаковке с явными признаками повреждения.

Также активисты узнали о наличии протечек на всех трёх ярусах музейного комплекса, о нерешенных вопросах с электро‑ и холодоснабжением строительного объекта и качеством финишной отделки пола и стен в помещениях.

«Музей космонавтики на протяжении многих лет оставался, можно сказать, визитной карточкой Калуги. И то, что в свое время федеральные структуры начали реализацию столь масштабного проекта по расширению и модернизации музейного комплекса, это, безусловно, несомненный большой плюс для развития нашего города, повышения его статуса и привлекательности для жителей и гостей города. Но, к сожалению, история строительства второй очереди музея превратилась в нескончаемую череду проволочек и проблем, которые уже давно пора преодолеть и довести стройку до логического конца», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Виктор Гришенков.

Кроме того, стройку тормозит вопрос выплаты заработной планы рабочим. Так, по состоянию на конец марта 2018 года рабочие не получили зарплату от 20 до 400 тыс. рублей каждый. По словам рабочих, все попытки куда-либо обращаться и жаловаться бесполезны. Глава компании ООО «Стройальянс» отказался комментировать ситуацию.

Напомним, федеральный бюджет выделил на строительство порядка 1,6 млрд рублей. Вторую часть музея общей площадью около 12 тыс. кв. метров должны соединить с первым зданием. Обновлённый музей станет демонстрационной базой новейших достижений науки и техники в космической отрасли и центром современных музейных технологий. Тут предусмотрены помещения для отдельных коллекций, конференц-зал, интеллект-центр, 3D-кинотеатр, интерактивный центр с космическими тренажёрами, симуляторами, компьютерными играми, космическое кафе и солнечная обсерватория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый куратор строительства второй очереди музея космонавтики в Калуге — бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов — с группой чиновников подозревается в крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрации Новодевичьего монастыря, драматического театра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря, а также на строительство второй очереди здания калужского Музея истрии космонавтики. В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима, однако он был освобожден в зале суда, так как данный срок уже отбыл, находясь в СИЗО.

17 мая 2018 года СК РФ предъявил Пирумову обвинения по уголовному делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа. 17 мая 2018 года он был задержан.

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