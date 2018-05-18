Москва, 18 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В Москве может появиться памятник императору Николаю II. С таким предложением выступил первый зампред комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы РФ Иван Сухарев. Депутат подготовил запрос в мэрию Москвы с просьбой об установке памятника, сообщается телеканал 360.

Николай II читает «Петербургские ведомости» в лиловом будуаре Александровского дворца в Царском Селе. Ок. 1902

«Николай II до самой гибели служил верой и правдой России. В центре Белграда в Сербии много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты», — отметил Сухарев.

Напомним, 18 мая 2018 года в России отмечается 150-летие со дня рождения Николая II. Также в 2018 году будут 100 лет со дня трагической смерти всей царской семьи, положившей конец династии Романовых.

Подробнее: Памятник Николаю II в Новосибирске: дань памяти или неуместная провокация?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля 2017 года в Новосибирске был открыт памятник последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею. Памятник вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Читайте также: Скандал вокруг памятника Николаю Второму: горожан не спросили — и не надо