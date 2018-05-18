Москва, 18 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Удовлетворительной назвали экономическую ситуацию в России более половины опрошенных респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

После обработки 1,5 тыс. анкет из 104 городов страны выяснилось, что 35% граждан России считают экономическую ситуацию в стране плохой, а хорошей — лишь 8%.

Оценку «удовлетворительно» экономике РФ поставили 52% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая были опубликованы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Согласно результатам опроса, 19% опрошенных жителей России могут позволить себе купить бытовую технику и мебель. Только 2% сообщили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу, а 20% жителей страны средств хватает лишь на еду.