Ярославль, 18 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Ярославский аэропорт «Туношна» ищет нового перевозчика, который заменил бы «Саратовские авиалинии» на рейсах Ярославль — Симферополь, Ярославль — Сочи и Ярославль — Анапа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Yarregion.ru Туношна

17 мая «Саратовские авиалинии» заявили о возможном прекращении работы предприятия. Летний рейсы из Ярославля в Крым и Краснодарский край пользовались большой популярностью у жителей региона. В аэропорту пока оказались не готовы рассказать подробно о разрешении кризиса с «Саратовскими авиалиниями», дав понять, что активно ведут работу в этом направлении.

«Сейчас занимаюсь, как раз подбором авиакомпании и разговариваю сейчас с операторами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Аэропорт «Туношна» Анатолий Козлов.

Ярославцы, купившие билеты, пока пребывают в неведении относительно купленных билетов. Они говорят, что дозвониться на горячую линию «Саратовских авиалиний» не могут.