Токио, 18 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В период с 24 по 27 мая в Россию с официальным визитом прибудет глава правительства Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил 18 мая генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Визит премьер-министра (Синдзо Абэ) в Россию состоится с 24 по 27 мая. На 26 число запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил Суга.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Москве начал работу IV Российско-японский форум «Точки соприкосновения». В форуме приняла участие японская делегация из 200 человек во главе с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаем.

Отмечалось, что визит японской делегации — один из этапов подготовки встречи глав двух стран в конце мая на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

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