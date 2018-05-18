Кишинёв, 18 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. У Молдавии есть только один план — интеграция в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип после встречи в Кишиневе с еврокомиссаром по региональной политике Кориной Крецу, передает ИА REGNUM.

Флаг Молдавии

«У нас нет плана А и плана Б, есть только один план — Европейский союз. Интеграция в ЕС является нашей основной задачей. В контексте решения одного из государств-членов выйти из состава ЕС — «brexit» — мы готовы предложить «moldin», и стать 28-м государством в Европейском союзе», — сказал молдавский премьер.

«Европейский путь необратим, это было и остается основной целью моего мандата», — добавил Филип.

Корина Крецу, представляющая в Еврокомиссии Румынию, сказала в свою очередь, что ЕС готов помогать Молдавии на пути модернизации и реформ, а также в создании рабочих мест для граждан республики.

«В настоящее время Республика Молдова внедряет целый ряд важных программ, в том числе трансграничную программу с Румынией, при финансовой поддержке ЕС в размере более 80 млн евро. ЕС помогает реализовать долгосрочную стратегию развития, чтобы молодежь оставалась в стране и у нее здесь было хорошее будущее. У нас есть много проектов, представляющих общий интерес по обе стороны границы, такие как образование, исследования, культурное наследие, безопасность граждан. По нашим подсчетам, это поможет создать в Молдове более 20 тыс. рабочих мест», — заявила Крецу.

На тезис молдавского премьера о том, чтобы Молдавия заменила в ЕС Великобританию, еврокомиссар никак не отреагировала.

Ранее, отметим, представители Брюсселя не раз говорили, что планов расширения ЕС в ближайшие годы нет.

В контексте Молдавии, помимо ее полного несоответствия требованиям для вступления в ЕС, отмечалось и то, что после опыта с Кипром страна с не разрешенным территориальным конфликтом никогда не сможет стать членом ЕС.