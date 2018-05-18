Ярославль, 18 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области начнутся реставрационные работы на Крестовоздвиженском соборе — старейшем храме города. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы «Фонд Гурия Никитина» в Facebook Крестовоздвиженский собор в Тутаеве

Каменный собор был построен в XVI веке во времена Ивана Грозного в древнейшей части города — внутри городских валов. В XVII веке храм был перестроен и расписан артелью Гурия Никитина. Храм является памятником федерального значения.

Средства на реставрацию в размере 20 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках программы «Культура России». На эти средства планируется ремонт кровли, фундамента, кладки, деревянных конструкций. Заказчиком выступает «ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В реставрации также нуждаются уникальные фрески храма.