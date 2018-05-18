Горно-Алтайск, 18 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Трагедия с кемеровской «Зимней вишней» ничему не научила собственников одной из крупнейших торговых площадок Республики Алтай — ТЦ «Ткацкий-2». В ходе проверок на этом объекте выявлено 57 нарушений правил безопасности. Такие данные сегодня, 18 мая, озвучил заместитель прокурора Республики Алтай Николай Макеев в ходе совещания с владельцами торговых центров Горно-Алтайска, которое провёл губернатор Александр Бердников.

Altai-republic.ru Представители ведомств, участвовавших в проверках торговых центров Республики Алтай

Учитывая то, что проверяющие в торговом центре выявили серьёзные нарушения (хранение горючих материалов под лестничными маршами эвакуационных выходов, отсутствие автоматической пожарной сигнализации в подсобных помещениях, торговых отделах, отсутствие противопожарного водопровода, несоответствие нормативным требованиям ширины эвакуационных выходов и другие) объект необходимо закрыть до их устранения. Но проблема в том, что торговые площади в «Ткацком» арендует 135 предпринимателей, для них необходимо альтернативные площади в других торговых центрах города.

«Торговый центр принадлежит пяти собственникам. Если будет решение о приостановлении деятельности, отменить его можно будет, лишь устранив нарушения. Другое дело, что часть из них, такие, как зауженные эвакуационные выходы, устранить невозможно без реконструкции здания», — пояснил Николай Макеев.

Глава республики Александр Бердников обратил особое внимание, что большинство собственников «Ткацкого-2» проигнорировали сегодняшнюю встречу, а до этого не позаботились о том, чтобы здание содержалось в соответствии со всеми требованиями безопасности, в том числе, пожарной. Поэтому он всецело поддержал приостановку объектов, где есть серьёзные нарушения правил безопасности, напомнив, что окончательное решение примет суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара, начавшегося на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, причём большинство из них — дети, пришедшие посмотреть мультфильмы в кинотеатр.

По итогам проведённых проверок торговых центров в Республике Алтай в суд поступили иски по 15 объектам, по 11 из них надзорные органы требуют приостановить работу до устранения нарушений, а по четырем — только ликвидировать обнаруженные недостатки.