Вашингтон, 18 мая, 2018, 10:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки 17 мая интерес инвесторов к биткоину немного остыл, на 10:20 мск он торгуется на уровне $8029,50. Об этом говорят данные биржи CoinMarketCap.

Bitcoin.com Криптовалюта

На бирже Bitfinex биткоин падал в цене на 3,97%, до $8,022 тыс. Другие криптовалюты также опускаются в цене. По сведениям CoinMarketCap, на текущее время капитализация рынка криптовалют составляет порядка $313,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на пленарном заседании VIII Петербургского международного юридического форума глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что «сделки в цифровой среде —та реальность, которую мы больше не можем игнорировать».

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