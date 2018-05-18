Шадринск, Курганская область, 18 мая, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Курганской области второй месяц разыскивают бизнесмена Владимира Рыжих из Шадринска, 1963 года рождения. Следственными органами СКР по Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Разыскивается бизнесмен из Шадринска

Установлено, что 29 марта 2018 года около 20:30 Владимир Рыжих вышел из офиса, расположенного в городе Шадринске. Приметы: возраст 55 лет, рост около 178 см, полного телосложения, лицо европейского типа с небольшим шрамом на переносице, волосы прямые, русые с сединой на висках, глаза серые.

Согласно данным из открытых источников, Владимир Рыжих возглавлял юридическую консультацию «Советник» в городе Шадринске. В местной газете «Ваша выгода» опубликовано объявление о вознаграждении в миллион рублей за информацию о местонахождении Владимира Рыжих.

Судя по настрою следствия и полиции, силовики потеряли надежду найти бизнесмена живым.