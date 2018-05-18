Пхеньян, 18 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын провел первое за два года заседание центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В ходе заседания прошли кадровые перестановки в силовых ведомствах страны. Так, были освобождены от должности ряд членов центральной военной комиссии партии.

Кроме того, на другие должности переведены ряд ответственных работников силовых ведомств. Ким Чен Ын призвал армию защищать ценности страны и быть «непобедимым оружием» революции.

Кто конкретно покинул свои посты и куда переведены — не сообщается. В заседании приняли участие командный состав всех видов вооруженных сил и корпусов, руководители силовых ведомств и кадры ЦК ТПК.