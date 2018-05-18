Сретенск, Забайкальский край, 18 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Сретенске — одном из старейших городов Забайкалья — вскоре появится ещё один «дедушка Ленин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

КПРФ Бюст Ленина, найденный в заброшенном забайкальском доме отдыха «Чалбучи»

Обветшалый, но вполне сохранившийся бюст вождя мирового пролетариата нашли в заброшенном доме отдыха «Чалбучи» вблизи реки Шилка. В дореволюционные годы это место пользовалось большой популярностью у местной знати. Но со временем всё пришло в упадок, и в 1992 году заведение пришлось закрыть. И вот теперь коммунисты из Сретенска и Кокуя решили отремонтировать памятник и установить на территории одной из школ, чтобы дети не забывали историю своей страны.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Памятник Ленину в городском парке Сретенска

Идея нашла поддержку у молодежи. Новым обиталищем бюста Ленина может стать территория МОУ «Сретенская СОШ №1 либо двор Матаканской школы, где на протяжении ряда лет существует пионерское движение.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Окрестности Сретенска

«Отцы наши и деды долгие годы жили с идеями, провозглашенными В.И.Лениным, и умирали за них. Да и мы, рождённые в СССР сыны и дочери той эпохи, воспитаны на идеях марксизма-ленинизма. С ранних лет нас сопровождал его взгляд с многочисленных портретов в различных заведениях. Юный кудрявый Володя, обрамлённый пятиконечной звездой, красовался на груди каждого октябрёнка. Пионерам вручали значок с портретом дедушки Ленина на фоне языков костра и все той же звезды, а особо отличившихся в День пионерии награждали особым значком с надписью «За активную работу».

Став взрослее мы прикалывали на грудь комсомольский значок и вновь его взгляд сопровождал нас повсюду, вдохновляя на великие дела. И даже после распада СССР главный символ красного Октября не исчез из нашей жизни. Названные в его честь улицы, площади, сёла, города существуют и по сей день в разных уголках нашей необъятной Родины. Со времён Октябрьской революции памятники Ленину возводились не только в советских республиках, но и в дружественных СССР странах. Большинство из них как напоминание о бесспорно великих событиях в истории нашей страны до сих пор стоят на своих местах. Сретенск в этом плане не является исключением, скорее в этом прослеживается проявление верности традициям нашего города», — считает редактор газеты «Советское Забайкалье» Инна Попова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сретенск. МОУ Сретенская СОШ №1

Она также напомнила, что в советское время рисовать и ваять образ Ленина позволяли лишь известным и талантливым мастерам. Поэтому в Сретенске уверены, что к спасённому сретенскими коммунистами бюсту прикасалась рука нерядового скульптора. По словам депутата районного совета Сергея Тонких, затраты по восстановлению и установке бесхозного памятника коммунисты берут на себя.

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Напомним, реставрацией памятника Ленину озаботились и в Екатеринбурге. На эти цели выделено 35 млн рублей. Правда, местное население опасается, что после реконструкции (она начнётся в мае 2019 года и продлится примерно два года) вождь на площадь 1905 года не вернётся. Про то как под покровом ночи снесли Краснознамённую группу, здесь ещё не забыли.