Ярославль, 18 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Чиновники мэрии Ярославля пришли на общегородское пятничное совещание без костюмов и галстуков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Общегородское совещание в мэрии Ярославля

К этому их призвал мэр города Владимир Слепцов, неделю назад предложивший подчиненным принять участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». Ослушаться главу города никто не решился. Чиновники пришли в футболках, рубашках, водолазках и джинсах. Сам Владимир Слепцов надел рубашку в клетку, слегка закатав рукава. Обычно большинство сотрудников мэрии приходило на совещание в костюмах.

City-yaroslavl.ru Обычное общегородское совещание в мэрии Ярославля

Смена стиля одежды не повлияла на атмосферу заседания: Владимир Слепцов был, как обычно, строг и требователен. Одному из чиновников он сказал «Проснись, проснись, ты на велосипеде приехал?» Правда, ответа не получил.

Специально к этому дню около мэрии установили велопарковку.

Сообщество «Неравнодушный Ярославль» Часть сотрудников мэрии приехала на работу на велосипедах

Улица Нахимсона перед мэрией была перекрыта, от автотранспорта ее охраняли сотрудники полиции.

ИА REGNUM Улица Нахимсона

Правда, с другой стороны городской администрации — на улице Андропова — автомобилей меньше не стало. Ни одного свободного парковочного места там не оказалось.