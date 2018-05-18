Донецк, 18 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Обстрелы ВСУ по району Донецкой фильтровальной станции, которая оснабжает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой, оставили жителей без водоснабжения. Станция была обесточена вечером 17 мая. В настоящее время её работа остановлена.

Zauralonline.ru Без воды

Как уточнили пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, была повреждена эклтрощитовая в здании реагентного хозяйства. Обеспечивать водой население будет почасово из резервуара. Восстановить водоснабжение планируется 18 мая.

Как сообщало И ИА REGNUM, днём 17 мая ВСУ обстреляли район Донецкой фильтровальной станции. Всего было выпущено десять мин. При этом ранее были достигнуты договорённости о соблюдении тишины для пересменки персонала станции. В пресс-службе совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подчеркнули, что Киев отказывается от разведения сил и средств в районе фильтровальной станции, тем самым нарушая Минские договоренности и препятствуя деэскалации конфликта вокруг станции.