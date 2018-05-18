Лондон, 18 мая, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Эксперты британской газеты The Guardian составили список самых грустных сцен в истории кинематографа, в него попали как эпизоды из фильмов живого действия, так и сцены из анимационных лент, список был опубликован 17 мая на сайте издания.

Цитата из м/ф «История игрушек 2». реж Джон Лассетер. 1999. США Грусть Ковбоя Вуди

Критики отметили сцены из мультфильмов «История игрушек 2» и «Приключения Паддингтона 2». Также в нём оказались моменты из фильмов «Ешь, молись, люби», «Клик: С пультом по жизни», «Крамер против Крамера», «Побудь в моей шкуре», «Оптом дешевле 2», «Манчестер у моря» и «Чужая».

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Напомним, ранее в СМИ опубликовали список лучших драматических фильмов про зомби. В него, в частности, попала лента Генри Хобсона «Мэгги» («Заражённая») с Арнольдом Шварценеггером и Эбигейл Бреслин.