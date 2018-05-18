Монреаль, Канада, 18 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение ближайших четырех лет (с 2019 по 2022 год) будет ежегодно увеличиваться на 8%. Данное решение принял в четверг, 17 мая, Совет учредителей агентства по итогам заседания в Монреале. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Совет одобрил ежегодное увеличение бюджета организации на 8% в течение четырех лет, с 2019 по 2022 год», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на заседании исполнительного комитета организации.

В WADA считают, что РУСАДА до сих пор не соответствует всем критериям организации.

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