Киев, 18 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Прошлогодний пожар в исторических зданиях в Киеве будут расследовать депутаты Киевского городского совета, сообщает 18 мая «Укринформ».

Wallspaper.ru Пожар

Согласно сообщению, одно здание расположено на территории памятника ландшафта и истории местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины. Днепр», второе является памятником архитектура и градостроительства местного значения. Оба здания в 2017 году горели. По мнению депутатов, пожар был подстроен, чтобы вывести здания из эксплуатации.

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Напомним, в Николаевской дороге почти разрушены дороги к трем туристическим достопримечательностям: «Еланецкая степь», Прингельский ландшафтный парк и Актовский каньон. Без ремонта данные дороги разрушатся через год.