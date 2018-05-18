Москва, 18 мая, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Аналитики банка Morgan Stanley в своем прогнозе заявили об ожидаемой рецессии российской экономики в связи с ужесточением санкций США. Рост ВВП России сократится на 0,5% в 2018 году, пишет РБК со ссылкой на полугодовой прогноз банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Это уже третий инвестиционный банк, который в мае ухудшил страновой экономический прогноз из-за ограничительных мер США. По мнению экспертов Morgan Stanley, ужесточение санкций США против российских системообразующих госкомпаний спровоцирует спад.

Скорректировать негативный эффект от новых санкций не сможет даже рост цен на нефть до $70 за баррель. Какие именно российские госкомпании могут быть включены в новый санкционный список, в обзоре не уточняется.

В базовом прогнозе Morgan Stanley ухудшил ожидания по росту ВВП с 2,3 до 1,8%. Прогноз по инвестициям в основной капитал уменьшен с 3,9 до 3,4%.